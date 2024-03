SERIE A, Le formazioni ufficiali di Lecce-Hellas Verona

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto al Via del Mare di Lecce, dove alle ore 12:30 avrà inizio il lunch match di questa 28^ giornata di Serie A. Il Lecce accoglie l'Hellas Verona, in una sfida che vale molto in termini di classifica. I salentini, al momento, si trovano al 14º posto, a sole due lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione, mentre i gialloblu con una vittoria potrebbero superare in un solo colpo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Empoli e, appunto, il Lecce. Queste le scelte dei due tecnici:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Marco Baroni.