SERIE A, Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per la sfida delle 12.30 fra Lazio e Lecce. In entrambi gli undici titolari non mancano le sorprese. Maurizio Sarri recupera Felipe Anderson dopo i dubbi emersi nella giornata di ieri, col brasiliano che agirà da punta centrale con Isaksen e Zaccagni a muoversi ai suoi lati. A centrocampo titolare Luis Alberto, per il quale si prospetta comunque una staffetta a partita in corso.

In casa Lecce invece la novità riguarda l'attacco, con capitan Strefezza fuori dall'undici titolare con Almqvist e Oudin che agiranno ai lati della punta centrale che sarà Krstovic.

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin