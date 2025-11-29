Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Verona e Parma -Udinese

Oggi alle 14:30
Redazione FV

Parte con le gare delle 15:00 il sabato di Serie A, dopo che ieri sera nell'anticipo del venerdì sera il Como di Cesc Fabregas ha battutto per 2-0 il Sassuolo, avversario della Fiorentina nella prossima giornata di campionato. Oggi invece ci saranno altre due sfide che interesseranno direttamente la Fiorentina e la lotta salvezza. I match in questione sono Genoa-Hellas Verona e Parma-Udinese. Per queste due partite in tal senso sono da poco state rese note le formazioni ufficiali con le scelte dei rispettivi allenatori:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha Hellas

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.

PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.