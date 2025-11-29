Serie A, le formazioni ufficiali di Genoa-Verona e Parma -Udinese
Parte con le gare delle 15:00 il sabato di Serie A, dopo che ieri sera nell'anticipo del venerdì sera il Como di Cesc Fabregas ha battutto per 2-0 il Sassuolo, avversario della Fiorentina nella prossima giornata di campionato. Oggi invece ci saranno altre due sfide che interesseranno direttamente la Fiorentina e la lotta salvezza. I match in questione sono Genoa-Hellas Verona e Parma-Udinese. Per queste due partite in tal senso sono da poco state rese note le formazioni ufficiali con le scelte dei rispettivi allenatori:
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha Hellas
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.
PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati