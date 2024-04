SERIE A, Le formazioni ufficiali di Frosinone-Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna non ha intenzione di fermarsi e mette nel mirino il terzo posto in attesa che la Juventus questa sera se la veda contro la Fiorentina. Per farlo dovrà però espugnare l'ostico Benito Stirpe, dove il Frosinone si gioca tanto in termini di salvezza. Una vittoria permetterebbe ai ciociari di riagganciare l'Empoli e staccarsi dal Sassuolo. Queste le scelte dei due allenatori per il lunch match in programma alle 12:30:

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.