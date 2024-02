SERIE A, Le formazioni di Roma-Cagliari: gioca Mina dal 1'

FirenzeViola.it

Si chiude la 23a giornata di Serie A con monday night dell'Olimpico. Roma e Cagliari, obiettivi diversi ma voglia di riscatto. I giallorossi vogliono rientrare nella zona europea e vogliono dare seguito alle due vittorie consecutive arrivate con De Rossi in panchina, dopo un momento di difficoltà e l'esonero di José Mourinho. I rossoblu invece sono reduci da due ko consecutivi e sono al penultimo posto a pari merito con Hellas Verona ed Empoli. De Rossi

schiera il tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy lasciando in panchina il neo acquisto Baldanzi. In campo invece Angelino che debutta dal primo minuto al fianco di Karsdorp, Mancini e Llorente a protezione della porta di Rui Patricio. In cabina di regia spazio a Paredes con Cristante e Pellegrini ai lati.

Claudio Ranieri si copre optando per un 3-5-2 che nella fase di non possesso può diventare un 5-3-2 con Zappa e Azzi sulle corsie laterali e il trio formato da Obert, Dossena e l'acquisto Yerri Mina nel pacchetto difensivo davanti a Scuffet. In mezzo al campo ai lati di Prati spazio a Nandez e Makoumbou mentre in attacco al fianco di Lapadula c'è Petagna.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini: Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Obert, Dossena, Mina; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Azzi; Lapadula, Petagna.

Allenatore: Ranieri.