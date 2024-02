SERIE A, Lazio espugna Cagliari e va a +3 dai viola

FirenzeViola.it

La Lazio ritrova il gol di Immobile e tre punti importanti: batte infatti il Cagliari in casa per 3-1 e mette la freccia in classifica su Bologna,Napoli e Fiorentina, portandosi a quota 37, a più 3 dai viola. A sbloccare la gara è un'autorete di Deiola che mette la gara in discesa per i biancocelesti, poi al 50' Immobile raddoppia anche se il neo acquisto rossoblù Gaetano è bravo a fare l'1-2 nel giro di un minuto, lasciando aperta la gara.

Al 65' la richiude però un gol di Felipe Anderson. Per il Cagliari arriva invece la quarta sconfitta consecutiva che lascia la squadra a 18 punti in penultima posizione a -1 dalla zona salvezza dove però Udinese e Sassuolo (con una ulteriore partita da recuperare) devono ancora giocare questa 24esima giornata, così come il Verona terzultimo sempre a 18.