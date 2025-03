Serie A, la Juventus soffre ma piega il Verona: finisce 2-0 allo Stadium

Dopo giorni di contestazione, la Juventus torna a sorridere. La squadra di Thiago Motta soffre più del dovuto per sbloccare la gara contro il Verona, ma alla fine porta a casa l'intera posta in palio. Finisce 2-0 per i bianconeri il posticipo del lunedì, con le reti di Thuram e Koopmeiners che permettono alla Vecchia Signora di issarsi a 52 punti in classifica, al quarto posto e a meno sei dall'Inter capolista. L'Hellas chiude il invece il turno di campionato al 14° posto, con 26 lunghezze, quattro in più dell'Empoli terzultimo.