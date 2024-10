SERIE A, La Juve vince di misura grazie all'autogol di Gila

FirenzeViola.it

È un fortunoso autogol di Gila all’85' a decidere il big match tra Juventus e Lazio, vinto dai bianconeri per 1-0. In una partita condita da sei cartellini gialli e un rosso diretto a Romagnoli, che ha condizionato l’approccio dei biancocelesti, riesce a spuntarla il gruppo allenato da Thiago Motta. In questo momento, in attesa del risultato dell’Inter e del Napoli, i bianconeri agganciano proprio i partenopei in vetta con 16 punti, anche se con una partita in più.