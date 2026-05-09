Serie A, l'Inter vince il primo "round" con la Lazio: è 3-0 nerazzurro

Serie A, l'Inter vince il primo "round" con la Lazio: è 3-0 nerazzurroFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:58News
di Redazione FV

L’Inter ha avuto la meglio sulla Lazio per 3-0. I nerazzurri si sono imposti sui capitolini in quello che possiamo considerare un primo round, valido per il campionato, in attesa della finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 13 maggio alle ore 21:00. La squadra di Cristian Chivu ha vinto all’Olimpico grazie alle reti di Lautaro Martinez (6’), Sucic (39’) e Mkhitaryan (76’).