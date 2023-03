SERIE A, L'Inter crolla a La Spezia: Semplici vince 2-1

L'Inter crolla ancora in trasferta, perdendo 2-1 contro uno Spezia che non vinceva da otto partite e non esultava al Picco dal 17 settembre. Dopo un primo tempo dominato, col rigore sbagliato da Lautaro e le parate di Dragowski, i nerazzurri vengono puniti da Maldini (54'). Inzaghi osa con le tre punte (più Carboni) e Lukaku pareggia dal dischetto (83'), ma non è ancora finita: Nzola firma il 2-1 sempre dagli 11 metri e l'ottava sconfitta stagionale per i nerazzurri.