Serie A: l'Atalanta umilia la Juventus con un poker e resta in corsa per lo scudetto

Il big match della 28esima giornata incorona l'Atalanta come terza squadra in lotta per lo scudetto, ridimensionando invece le ambizioni della Juventus. La squadra di Gasperini vince 4-0 all'Allianz e respinge l'attacco proprio della Juventus (che con la vittoria l'avrebbe agganciata) e con 58 punti resta al terzo posto solitario a -2 dal Napoli e -3 dall'Inter. Umiliata dunque la Juventus in casa e rimasta a quota 52 punti la Lazio domani può scavalcarla al quarto posto.

Retegui al 29' apre le marcature su rigore per un fallo di mano di Mckennie, in avvio del secondo tempo raddoppia De Roon con un tiro dal limite dopo che nel recupero Lookman aveva preso prima un palo e poi impegnato severamente Di Gregorio. Al 66' arriva lo 0-3 ad opera di Zappacosta ed anche Lookman al 77' riesce a mettere la firma sulla gara, con una deviazione fortunosa.

Da valutare, nelle fila dell'Atalanta, l'entità dell'nfortunio muscolare che ha costretto Cuadrado ad uscire nell'intervallo per un risentimento al flessore destro.