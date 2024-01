SERIE A, Juve-Sassuolo: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20.45 fischio d'inizio della gara che chiude la ventesima giornata di campionato, allo Juventus Stadium tra i bianconeri e il Sassuolo. La squadra di Allegri vuole approfittare per riportarsi a -2 dall'Inter in attesa del prossimo turno in cui, con l'Inter impegnata in Supercoppa, può scavalcarla in vetta. Il Sassuolo da parte sua cerca punti preziosi per allontanare la zona retrocessione ora a soli due lunghezze. Ecco le formazioni ufficiali schierate dai due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disp: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Milik, Iling-Junior, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Hasa. All: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Matheus Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente. A disp: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Alvarez, Castillejo, Volpato, Lipani, Tressoldi. All: Dionisi.