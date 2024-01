SERIE A, Juve-Empoli 1-1. Decisivo Baldanzi

FirenzeViola.it

All'Allianz Stadium finisce 1-1 tra Juventus e Empoli. La formazione di Nicola riesce a strappare un punto in casa dei bianconeri grazie alla rete al 70° minuto di Tommaso Baldanzi che pareggia il gol dell'ex viola Dusan Vlahovic. Juventus che, nonostante la partita in più, domani sera, in caso di vittoria dell'Inter a Firenze, potrebbe tornare al secondo posto in classifica. Torinesi che al momento sono a 53 punti, mentre l'Inter, che ha due partite in meno, è a quota 51. Punto importante invece in chiave salvezza per l'Empoli che aggancia il Verona, impegnato domani pomeriggio contro il Frosinone, a 17 punti.