(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Juventus-Atalanta, in programma il 19 maggio alle 15, si giocherà alle 20.30. Il cambiamento dell'orario della gara valida per la 18/a giornata di ritorno, chiesto dalla Juve per poter festeggiare lo scudetto in serata - è stato ufficializzato dalla Lega di Serie A.