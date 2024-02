SERIE A, Inzaghi è l'allenatore del mese di gennaio

FirenzeViola.it

Simone Inzaghi è l'allenatore del mese di gennaio secondo la lega serie A, succedendo al tecnico viola Vincenzo Italiano che era stato giudicato il migliore di dicembre. Inzaghi non solo ha vinto a Firenze ed è tornato in vetta a discapito della Juve, nonostante una gara in meno e lo scontro diretto nel prossimo turno, ed ha conquistato la Supercoppa italiana.