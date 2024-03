SERIE A, Inter di misura, il Bologna resta a +9

FirenzeViola.it

All'Inter basta un gol di Bisseck al 37' per espugnare Bologna e portare via i tre punti e allungare in vetta dove mette sempre più un'ipoteca sullo scudetto. La squadra di Thiago Motta resta invece a 51 punti, -5 dal Milan terzo e più 4 sulla Roma che in caso di risultato pieno al Franchi si riporterebbe sotto ai rossoblù quarti. Il ko lascia dunque la zona Europa corto, anche se la Fiorentina è a -9 dai rossoblù.