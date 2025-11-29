Serie A, il Verona perde con il Genoa: Fiorentina penultima per miglior differenza reti
Si sono da poco concluse le partite delle ore 15:00 di Serie A. Il Genoa di De Rossi ha ottenuto la sua prima vittoria con il nuovo allenatore in campionato battendo per 2-1 in rimonta in casa il Verona di Zanetti. Decisive le reti di Colombo e Thorsby che hanno ribaltato il momentaneo 0-1 di Belghali.
I rossoblù così salgono a quota 11 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 6 ma scalano ultimi in classifica al posto della Fiorentina vista la peggior differenza reti. Da segnalare anche la vittoria in esterna dell'Udinese sul campo del Parma per 2-0 con le reti di Davies e dell'ex viola Zaniolo.
