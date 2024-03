SERIE A, Il Napoli ferma l'Inter: finisce 1-1 a San Siro

FirenzeViola.it

I campioni d'Italia in carica frenano la corsa dei successori designati: dopo il ko di Madrid, per l'Inter arriva il primo stop in campionato in un 2024 da favola. A San Siro, grazie alla rete segnata da Juan Jesus in un finale infuocato, il Napoli riesce a rimontare e chiudere la gara sull'1-1. Polemiche nel finale per la direzione di gara dell'arbitro La Penna, soprattutto da parte interista.