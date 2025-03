Serie A, il Milan vince in rimonta sul Como 2-1: viola (per ora) al 9° posto

Nell'anticipo della 29esima giornata di Serie A il Milan batte 2-1 il Como in rimonta, sale a quota 47 punti ed è 8° a +2 sulla Fiorentina, che ora è nona. A San Siro gli uomini di Conceiçao partono bene, ma poi è Maignan a tenere a galla i rossoneri fino al 33', quando Da Cunha con un sinistro chirurgico dalla distanza sigla il vantaggio per i biancoblù di Fabregas. Nella ripresa, dopo la rete annullata a Da Cunha per un fuorigioco millimetrico, i rossoneri trovano il pari con Pulisic (53') e il vantaggio con Reijnders (76').

Nel finale Como in inferiorità numerica per l'espulsione di Dele Alli. Un successo importante per il Milan che sale momentaneamente al 7° posto avvicinandosi alla zona Europa, lariani che restano invece al 13° posto.