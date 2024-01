SERIE A, Il Milan vince 3-2 in rimonta. A segno anche Jovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Incredibile vittoria del Milan al Bluenergy Stadium di Udine. I rossoneri sono riusciti in pieno recupero a ribaltare l'Udinese. La sfida finisce 3-2 per i meneghini dopo che i friulani erano risuciti ad inizio secondo tempo a rimontare l'iniziale vantaggio del Milan. Decisivi per i rossoneri i gol di Jovic(quarta rete in campionato per l'ex viola) al minuto 83 e di Okafor in pieno recupero.

Inutili invece per l'Udinese le reti di Samardzic e Thauvin che avevano ribaltato l'iniziale vantaggio rossonero firmato da Loftus-Cheek. Per la formazione di Pioli è il sesto risultato utile consecutivo. Milan che sale così a quota 45(11 in più rispetto alla Fiorentina). Per l'Udinese invece una sconfitta che lascia i friulani in diciassettesima posizione a 18 punti, solo uno in più rispetto alla zona retrocessione.