Serie A, il Milan supera a fatica l'Hellas: 1-0 e viola (per ora) a -1

Successo importante in chiave Europa da parte del Milan che a San Siro, nel posticipo del sabato della 25ª giornata, ha superato 1-0 il Verona (prossimo avversario della Fiorentina in campionato) grazie a un gol segnato al 75’ dal neo arrivato Gimenez. Una gara tutto sommato dominata da parte dei rossoneri, in cui ha fatto l’esordio dal primo minuto l’ex viola Sottil, fino al punto in cui nel cuore della ripresa è arrivata la seconda rete in Serie A da parte del messicano.

Con questo risultato, la squadra di Conceição sale a quota 41 punti in classifica, a -1 dalla Fiorentina che giocherà domani alle 12:30 contro il Como. L’Hellas invece resta al 15º posto a quota 23 punti incassando la 16ª sconfitta in campionato, la terza delle ultime cinque gare. E tra otto giorni al Bentegodi arriveranno proprio i viola.