SERIE A, Il Milan supera 1-0 il Toro: decide Giroud

INDISCREZIONI DI FV INFORTUNATI, CASTROVILLI E SOTTIL VICINI AL RECUPERO Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil dovrebbero essere vicini al recupero. Secondo quando raccolto da FirenzeViola.it, entrambi i giocatori dovrebbero tornare a breve a disposizione di Vincenzo Italiano, e già domani potrebbero svolgere parte del... Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil dovrebbero essere vicini al recupero. Secondo quando raccolto da FirenzeViola.it, entrambi i giocatori dovrebbero tornare a breve a disposizione di Vincenzo Italiano, e già domani potrebbero svolgere parte del... NOTIZIE DI FV CALENDARIO, TOUR DE FORCE IN 15 GIORNI: I DETTAGLI Tra i focus che hanno riscosso maggiore interesse oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ai prossimi impegni in calendario della Fiorentina: a partire da domenica, la squadra viola giocherà 5 partite in 15 giorni,... Tra i focus che hanno riscosso maggiore interesse oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ai prossimi impegni in calendario della Fiorentina: a partire da domenica, la squadra viola giocherà 5 partite in 15 giorni,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi