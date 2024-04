SERIE A, Il Milan stende il Lecce rimasto in dieci

FirenzeViola.it

Il Milan batte agevolmente il Lecce per 3-0. Pulisic al 6' mette la strada in discesa con Giroud che raddoppia poi al 20'. L'espulsione di Krstovic al 45' chiude la pratica a favore dei bianconeri, precludendo ai giallorossi la possibilità di una rimonta in dieci. Nella ripresa Leao firma il tris al 57' mentre Hernandez stampa il pallone sulla traversa al 64'. I rossoneri consolidano il secondo posto in classifica, a +9 dalla Juventus che giocherà solo domani sera con la Fiorentina.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

Inter 79

Milan 68*

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29*

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Frosinone 25

Sassuolo 25*

Salernitana 15*

*una partita in più