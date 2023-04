SERIE A, Il Bologna pareggia con il Milan ed è a +3

FirenzeViola.it

Pobega al 40' risponde a Sansone (in gol già al primo minuto) e la sfida tra Bologna e Milan finisce 1-1. I rossoneri d'altronde erano entrati in campo con una formazione cambiata per 10/11esimi e si sono fatti sorprendere subito in avvio della gara. Nel finale del primo tempo la squadra di Pioli ha messo una toppa come detto con Pobega ma nella ripresa, nonostante i cambi, non succede nulla. Con il pareggio il Bologna si porta a tre punti dalla Fiorentina (a 41 in attesa della gara con l'Atalanta) e raggiunge la Juve al settimo posto a quota 44, ma ovviamente con una partita in più rispetto alle due avversarie.