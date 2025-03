Serie A, Genoa-Lecce finisce 2-1: lo scontro salvezza lo decide la doppietta di Miretti

vedi letture

Il Genoa vola sulle ali di Fabio Miretti. Una doppietta del centrocampista scuola Juventus e la squadra di Patrick Vieira supera 2-1 il Lecce, alla sua quarta sconfitta consecutiva e sempre più in lotta per la salvezza. Non basta il rigore traformato da Krstovic nella ripresa, la squadra di Giampaolo non riesce ad acciuffare il pareggio.