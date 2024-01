SERIE A, Debutto per De Rossi: le scelte di Roma-Verona

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 si apre la ventunesima giornata di campionato, composta solo da sei partite per via delle quattro gare rimandate in cui sarebbero state impegnate Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter, alle prese con la Supercoppa Italiana. Si inizia quindi con Roma-Verona e col debutto in panchina per Daniele De Rossi, al posto di Mourinho. Le formazioni ufficiali:

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Pellegini, Paredes, Bove; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. All. Baroni.