SERIE A, Da Lukaku a Wijnaldum: chi è a fine prestito

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L squadre di Serie A quest'oggi vedono uscire definitivamente dalle proprie rose quei calciatori acquistati in prestito nei mesi scorsi, sia quelli a titolo temporaneo secco sia quelli per i quali erano previste delle opzioni di riscatto che non sono state esercitate. Un esercito comandato da nomi illustri come Lukaku e Bellanova per l'Inter o Paredes per la Juventus o ancora i milanisti Diaz, Bakayoko, Vranckx e Dest, ma che conta tanti altri componenti. Questi i 67 giocatori raccolti da TMW.

ATALANTA (0)

BOLOGNA (3)

Andrea Cambiaso (Dif, Juventus); Georgios Kyriakopoulos (Dif, Sassuolo); Nikola Moro (Cen, Dinamo Mosca)*

CAGLIARI (1)

Filippo Falco (Att, Stella Rossa)

EMPOLI (6)

Koni De Winter (Dif, Juventus); Jean-Daniel Akpa Akpro (Cen, Lazio); Alberto Grassi (Cen, Parma)*; Marko Pjaca (Att, Juventus); Martin Satriano (Att, Inter); Emanuel Vignato (Att, Bologna)

FIORENTINA (0)

FROSINONE (12)

Leonardo Loria (Por, Pisa); Stefano Turati (Por, Sassuolo)*; Gianluca Frabotta (Dif, Juventus); Fabio Lucioni (Dif, Lecce); Ilario Monterisi (Dif, Lecce); Luca Ravanelli (Dif, Cremonese)*; Mario Sampirisi (Dif, Monza); Ben Kone (Cen, Torino); Andrea Oliveri (Cen, Atalanta); Milos Bocic (Att, Pescara); Luca Moro (Att, Sassuolo); Samuele Mulattieri (Att, Inter)

GENOA (3)

Ridgeciano Haps (Dif, Venezia); Denis Dragus (Att, Standard Liegi); Eddie Salcedo (Att, Inter)

HELLAS VERONA (5)

Fabio Depaoli (Dif, Sampdoria); Deyovaisio Zeefuik (Dif, Hertha Berlino); Oliver Abildgaard (Cen, Rubin Kazan)*; Adolfo Gaich (Att, CSKA Mosca)*; Simone Verdi (Att, Torino)

INTER (2)

Raoul Bellanova (Dif, Cagliari); Romelu Lukaku (Att, Chelsea)*

JUVENTUS (1)

Leandro Paredes (Cen, PSG)

LAZIO (1)

Luca Pellegrini (Dif, Juventus)*

LECCE (7)

Wladimiro Falcone (Por, Sampdoria); Pietro Ceccaroni (Dif, Venezia); Giuseppe Pezzella (Dif, Parma); Samuel Umtiti (Dif, Barcellona); Kristoffer Askildsen (Cen, Sampdoria); Remi Oudin (Cen, Bordeaux)*; Lorenzo Colombo (Att, Milan)

MILAN (4)

Sergino Dest (Dif, Barcellona); Tiemoue Bakayoko (Cen, Chelsea); Brahim Diaz (Cen, Real Madrid); Aster Vranckx (Cen, Wolfsburg)

MONZA (5)

Armando Izzo (Dif, Torino)*; Marlon (Dif, Shakhtar Donetsk); Filippo Ranocchia (Cen, Juventus); Nicolò Rovella (Cen, Juventus); Stefano Sensi (Cen, Inter)

NAPOLI (3)

Pierluigi Gollini (Por, Atalanta)*; Bartosz Bereszynski (Dif, Sampdoria); Tanguy Ndombele (Cen, Tottenham)

ROMA (3)

Diego Llorente (Dif, Leeds)*; Mady Camara (Cen, Olympiacos); Georginio Wijnaldum (Cen, PSG)

SALERNITANA (5)

William Troost-Ekong (Dif, Watford); Domen Crnigoj (Cen, Venezia); Hans Nicolussi Caviglia (Cen, Juventus)*; Tonny Vilhena (Cen, Espanyol)*; Krzysztof Piatek (Att, Hertha Berlino)

SASSUOLO (1)

Nadir Zortea (Dif, Atalanta)

TORINO (5)

Andreaw Gravillon (Dif, Reims); Valentino Lazaro (Dif, Inter); Ronaldo Vieira (Cen, Sampdoria); Aleksey Miranchuk (Att, Atalanta)*; Nikola Vlasic (Att, West Ham)*

UDINESE (0)

* In trattativa per la permanenza