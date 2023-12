SERIE A, Classifica sportività: viola terzi, Roma sedicesima

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Come riportato dal portale Transfermarkt.it, oltre alla classifica di Serie A, in cui la Fiorentina è settima in campionato(alla pari con il Napoli sesto) con 24 punti ottenuti in 15 giornate, la Lega Calcio ha stilato anche la classifica della sportività. In questa speciale graduatoria i viola sono terzi con 28 cartellini gialli. La squadra più corretta del campionato fino ad ora è l'Inter, con solo 19 gialli a carico, mentre la seconda in classifica è l'Atalanta.

La formazione invece più "cattiva" della Serie A è il Milan che ha subito 35 ammonizioni e 3 espulsioni dirette. Tra le meno sportive anche la Roma, sedicesima, con 33 cartellini gialli e un rosso diretto. Ieri sera contro la Fiorentina i giallorossi hanno subito le prime due espulsioni del campionato.