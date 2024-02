SERIE A, Cagliari-Lazio alle 15: Mina ancora titolare

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'anticipo di ieri tra Salernitana ed Empoli vinto per 3-1 dagli ospiti, oggi per la 24esima giornata della serie A si giocheranno altre tre sfide, Cagliari-Lazio alle 15, Roma-Inter alle 18 e Sassuolo-Torino alle 20.45, gare che interessano da vicino la Fiorentina in corsa con le romane e il Torino (ora a -2 dai viola) per la zona Europa. Ecco intanto le formazioni ufficiali della gara delle 15 tra le squadre di Ranieri (che cambia molto ma tiene l'ex viola Mina come punto fermo in difesa) e Sarri:

CAGLIARI (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Gaetano, Azzi; Viola; Lapadula.

Allenatore: Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Allenatore: Sarri.