SERIE A, Buona la prima per De Rossi. Roma-Verona 2-1

Buona la prima per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. I giallorossi battono 2-1 il Verona all'Olimpico grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. Capitolini che salgono così a quota 32 punti, due in meno della Fiorentina, all'ottavo posto in classifica. Inutile invece per gli scaligeri la rete di Folorunsho. Veronesi che rimangono in zona retrocessione con 17 punti.