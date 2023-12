SERIE A, Bologna ko e i viola restano in Champions

FirenzeViola.it

Il Bologna crolla inaspettatamente ad Udine con la squadra di Cioffi che in casa vince addirittura per 3-0 sui rossoblù: di Pereyra (23'), Lucca (48') e Pajero (52') i gol. Il possibile poker di Lucca al 59' è stato invece annullato per fuorigioco. Il Bologna perde anche il suo allenatore espulso nel finale per qualche parola di troppo. Con questa sconfitta il Bologna resta a quota 31, a due punti dai viola che restano così ufficialmente in zona Champions, nonostante altre due gare da giocare nel 18esimo turno. Solo il Milan a 33 come la Fiorentina può staccarla mentre la Roma non può comunque raggiungerla.

Nell'altra gara tra Cagliari ed Empoli il risultato resta fissato sullo 0-0 nonostante il Cagliari sia andato vicino al vantaggio in più occasioni. Viola in realtà aveva realizzato l'1-0 ma il gol è stato annullato al Var. Lo stesso Viola nel finale ha sbagliato un rigore. Il pari serve a poco ad entrambe che restano penultima (Empoli a 13) e terzultima (Cagliari a 14) con il Verona (quartultimo sempre a 14 che può approfittarne).