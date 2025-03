Serie A, Atalanta-Inter finisce 0-2 con 3 espulsioni. Decidono Carlos Augusto e Lautaro

Finisce 2-0 per l'Inter la sfida Scudetto contro l'Atalanta, giocata in una grande atmosfera al Gewiss Stadium. Dopo un primo tempo molto tirato, l'Inter riesce a sbloccare la sfida con Carlos Augusto abile a mettere in rete un cross di Calhanoglu da corner. Poi nel finale succede di tutto, con l'espulsione di Ederson per proteste e dopo il 2-0 di Lautaro Martinez il rosso a Gasperini che non sarà dunque in panchina a Firenze.

La partita ha 11 minuti di recupero a causa di una sospensione momentanea per un malore occorso a un tifoso del settore ospiti, alla fine viene espulso anche Bastoni per doppia ammonizione ma quello che conta è che i tre punti vanno all'Inter, sempre più al primo posto in Serie A. Gli uomini di Inzaghi staccano le contendenti salendo a 64 punti e mettendone tre di distanza rispetto al Napoli, mentre l'Atalanta resta a 58 e dice addio probabilmente al sogno Scudetto.