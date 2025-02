Serie A, Antonio Conte premiato come allenatore del mese di gennaio

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Il premio Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all'allenatore del Napoli Antonio Conte. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Udinese, in programma domenica 9 febbraio alle 20.45 allo stadio "Diego Armando Maradona". Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 19/a alla 22/a della Serie A.

"Il Napoli di Antonio Conte sta guidando con merito la classifica di una stagione sempre più avvincente e combattuta, con l'autorevolezza e la convinzione proprie del suo allenatore - ha dichiarato l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Il tecnico azzurro è riuscito ad entrare da subito nella testa dei suoi giocatori, costruendo un gruppo motivato e affiatato, che esprime un calcio intenso in grado di esaltare al massimo le caratteristiche dei singoli interpreti. I quattro successi in quattro match nel mese di gennaio, con le vittorie contro avversarie del calibro di Atalanta e Juventus, confermano le ambizioni degli azzurri, in una lotta per la vittoria del campionato che terrà tutti con il fiato sospeso fino all'ultima giornata". (ANSA).