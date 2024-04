SERIE A, Alle 15:00 Monza-Napoli: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Entrambe le squadre cercano la vittoria per centrare uno degli ultimi treni per la corsa europea. Al Brianteo di Monza è tutto pronto per la sfida tra brianzoli e Napoli, in programma alle ore 15:00. La squadra di Palladino va a caccia di tre punti d'oro che le permetterebbero di superare Fiorentina e Torino, agganciare il Napoli all'ottavo posto e andare a -1 dalla Lazio. I partenopei invece cercheranno riscatto dopo la clamorosa debacle di settimana scorsa, dove uscirono dal Maradona con un sonoro 0-3 contro l'Atalanta. Queste le formazioni ufficiali:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Mota, Zerbin; Djuric. Allenatore: Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona