Serie A, 28ª giornata: tutti i match in programma con Napoli-Fiorentina tra le sfide più attese

La 28ª giornata di Serie A si preannuncia ricca di sfide interessanti. Tra i match più attesi, spicca la partita tra Napoli e Fiorentina, che vedrà i viola impegnati in trasferta al Maradona. Non mancheranno altri incontri cruciali, con squadre in lotta per obiettivi importanti in campionato.

Ecco il programma completo delle partite:

Venerdì 7 marzo

Cagliari-Genoa, 20.45

Sabato 8 marzo

Como-Venezia, 15.00

Parma-Torino, 15.00

Lecce-Milan, 18.00

Inter-Monza, 20.45

Domenica 9 marzo

Verona-Bologna, 12.30

Napoli-Fiorentina, 15.00

Empoli-Roma, 18.00

Juventus-Atalanta, 20.45

Lunedì 10 marzo

Lazio-Udinese, 20.45