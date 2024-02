SERIE A, 0-0 tra Empoli e Genoa e tra Udinese e Monza

FirenzeViola.it

Poche emozioni e zero gol, finiscono senza reti le due sfide delle 15:00 di questo sabato di Serie A. 0-0 al Castellani tra Empoli e Genoa e 0-0 anche al Bluenergy Stadium tra Udinese e Monza. Empoli che rimane in zona retrocessione raggiungendo il Cagliari, impegnato lunedì in casa della Roma, a 18 punti. Ad una lunghezza di distanza dai toscani c'è l'Udinese, mentre rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione ci sono a pari punti(29), come prima di questo turno, Genoa e Monza.