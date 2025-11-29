Sergio Ramos ai saluti con il Monterrey, l'ex Real è pronto a tornare in Europa
FirenzeViola.it
L'avventura di Sergio Ramos con i Rayados de Monterrey è ormai giunta al termine, con il contratto dello spagnolo che va in scadenza. Il futuro dell'ex stella del Real Madrid sembra ora pronto a tingersi nuovamente dei colori dell'Europa. Il difensore preferirebbe un clamoroso ritorno in Spagna o in un campionato europeo di alto livello.
Stando infatti a quanto riportato da El Chiringuito, la motivazione sarebbe doppia. Da un lato infatti il quasi 40enne ha la voglia di ricondurre la famiglia a uno stile di vita più vicino a quello spagnolo. Dall’altro, e forse più importante per il suo ego, c'è anche l'ambizione di riconquistare la Nazionale.
