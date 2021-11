SERBIA, Colpo al 90': 1-2 ed è Qatar. DV9 e Nikola...

Successo in extremis per la Serbia di Vlahovic e Milenkovic che batte per 2-1 al 90' il Portogallo allo stadio Da Luz di Lisbona e strappa così il pass diretto per i Mondiali del Qatar del 2022: la Nazionale balcanica infatti sale a quota 20 punti in classifica, lasciando CR7 e compagni a 17. E dire che il Portogallo era passato in vantaggio già al 2' con Renato Sanches, prima che gli ospiti reagissero e siglassero l'1-1 al 33' con Tadic (e una papera del portiere della Roma Rui Patricio). Nella ripresa gara combattuta fino al gol in extremis di Mitrovic che al 90' gela Lisbona: il Portogallo, per partecipare ai Mondiali, dovrà passare dai playoff. Per Vlahovic e Milenkovic 90' in campo e nel complesso due buone prestazioni (nel primo tempo la punta viola ha anche colpito un palo sull'1-0). Solo panchina invece per Terzic.