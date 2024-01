SENEGAL-C.D'AVORIO, Sempre 1-1. Si va ai rigori

FirenzeViola.it

Neanche i supplementari sono serviti per decidere chi, tra Senegal e Costa d'Avorio, approderà ai quarti di finale di Coppa d'Africa: il punteggio resta inchiodato sull'1-1 dei primi 90 minuti, arrivato grazie alle reti all'inizio di Diallo e alla fine di Kessie su rigore. Per Kouame poco da segnalare se non l'ammonizione arrivata in occasione del calcio di rigore assegnato ai suoi compagni. Si deciderà dunque tutto ai calci di rigore: fiato sospeso in Africa nella sfida tra I Leoni della Teranga e gli Elefanti.