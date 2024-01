SENEGAL-C.D'AVORIO, Le ufficiali: Kouame in panchina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alle 21 va in scena l'ottavo di finale tra Senegal e Costa D'Avorio, nazione ospitante della manifestazione ripescata per un pelo dopo un girone sotto tono. Non giocherà Kouame dopo che era partito dal 1' nella sconfitta 4-0 contro la Guinea Equatoriale: il tecnico ad interim Emerse Fae fa altre scelte in attacco. Chi perde va a casa, queste le formazioni ufficiali della sfida:

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P.M. Sarr, Gueye, Camara; I. Sarr, H. Diallo, Mané. CT. Cissé.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Aurier; Konan, Ndicka, Konan; Sangaré, Gradel, S. Fofana; Diakité, Krasso, Kossounou. CT. Faé.