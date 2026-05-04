Scudetto Inter, sul tetto della sede la scritta luminosa 'Campioni'
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- MILANO, 04 MAG - L'Inter colora anche la sede per la vittoria dello scudetto, diventata ufficiale nella serata di ieri dopo il successo contro il Parma. Dopo la nottata di festa per le vie di Milano e in particolare in piazza Duomo, stamattina sul tabellone elettronico posto sul tetto dell'edificio in viale della Liberazione, infatti, campeggia la scritta luminosa "Campioni" e il numero 21 all'interno di un tricolore. La festa per l'Inter continuerà in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Verona, il 17 maggio, quando ci sarà la consegna della coppa e a seguire la parata in bus per le strade di Milano.
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