SCOGLIO-NATI VIOLA, Donazione a Pediatria dell'Elba

Riceviamo e pubblichiamo:

Si e’ conclusa con la donazione di 2 culle, 1 sgabello olandese per partorienti e 1 ventilatore polmonare profondo al reparto neonatale dell’ospedale di Portoferraio, la raccolta fondi da parte degli SCOGLIO-NATI VIOLA, iniziata con l’incontro calcistico tra una rappresentanza del club e le GLORIE VIOLA giocata il 24 SETTEMBRE 2022.

Inizialmente la manifestazione calcistica di solidarietà era improntata all’acquisto di un ecografo portatile per il pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio, materiale già consegnato pochi mesi dopo, ma vista la grande generosità di molte attività elbane e di molti privati cittadini, vi e’ stata la possibilità di poter aderire alla richiesta da parte del reparto neonatale e poter quindi continuare la raccolta fondi grazie anche alle tante iniziative, avvenute nell’arco di un anno, da parte di altre realtà presenti nel territorio fino ad arrivare a raccogliere più di 23.000 EURO.

Per poter arrivare a questi risultati il lavoro e’ iniziato dai primi giorni del GENNAIO 2022 per poi svilupparsi in tutte le sue forme nel tempo. Lavoro lungo e impegnativo e con qualche inciampo ma che alla fine da’ a noi e a tutta la popolazione elbana queste grandi soddisfazioni.

Per questo motivo e per molti altri il Consiglio Direttivo degli SCOGLIO-NATI VIOLA vuole quindi ringraziare pubblicamente il Comune di Portoferraio che ha patrocinato la nostra iniziativa, l’Associazione Albergatori che si e’ messa a disposizione a disposizione per ospitare coloro che parteciparono alla partita di SETTEMBRE 2022 e tutti coloro che hanno donato piccole o grandi somme e si sono impegnati al raggiungimento del traguardo prefissato.