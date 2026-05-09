Scivolone interno del Cagliari che rimanda la salvezza: 0-2 dell'Udinese

Scivolone interno del Cagliari che rimanda la salvezza: 0-2 dell'UdineseFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:59News
di Redazione FV

Scivolone del Cagliari all'Unipol Domus, con l'Udinese che strappa tre punti : 0-2 il risultato finale con gol di Buksa e Gueye.

Il primo tempo è di marca rossoblù ma si chiude sul parziale di 0-0. Poteva sbloccarsi alla mezzora su rigore ma l'arbitro Dionisi prima lo assegna, per un tocco di braccio di Karlstrom, poi lo annulla dopo la revisione al VAR. Nella ripresa bianconeri più vivi e arriva subito il gol di Buksa al 56'. Nell'abbondante recupero l'Udinese raddoppia con Gueye.