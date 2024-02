SCARONI, Dura ristrutturare San Siro. Avanti San Donato

FirenzeViola.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di Dazn prima del match tra i rossoneri e il Monza ha parlato anche della questione stadio, tanto cara in diverse città italiane, come a Firenze: "Abbiamo comprato i terreni per San Donato e stiamo andando sul quella strada lì, poi i contatti tra le proprietà ci sono. In parallelo c'è la verifica della possibilità di una ristrutturazione light di San Siro".

Le piacerebbe?

"Sono anni che mi arrovello attorno al tema stadio. E' uno stadio che va riammodernato e mi sono sempre chiesto come farlo con due squadre che giocano almeno una volta alla settimana in quello stadio lì. Un'operazione difficile: molti hanno traslocato, noi non abbiamo stadi vicini con una capienza simile a San Siro e abbiamo studiato alternative. Siamo pronti a prendere in considerazione una ristrutturazione di San Siro solo se c'è chi ci garantisce che continueremo a giocare lì, altrimenti proseguiremo con il progetto del nuovo stadio".

Sensazioni?

"Credo che sia praticamente impossibile, poi se c'è qualcuno del settore che mi assicura di giocare lì è un altro discorso".

C'è una data limite?

"Noi siamo sul progetto San Donato, abbiamo speso 40 milioni per quello ed è la prova che vogliamo andare avanti".