SAVIC, L'ex viola può finire in Turchia: c'è il Fenerbahce

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il contratto di Stefan Savic con l'Atletico Madrid scadrà a giugno e così i Colchoneros potrebbero decidere di privarsene a un prezzo basso nel mese di gennaio per non perderlo a zero in estate. Il difensore ex Fiorentina è in Spagna dal 2015 ed è diventato una bandiera del club allenato da Diego Simeone, oltre che un perno della difesa spesso imperforabile degli spagnoli.

Secondo quanto riportato da Marca, il montenegrino, che ha vestito anche la maglia del Partizan Belgrado e del Manchester City, è il primo nome del Fenerbahce per la sessione invernale di trasferimenti. La squadra in cui milita anche l'ex Inter Edin Dzeko è in lotta con il Galatasaray per la Super Lig (il campionato turco) e un rinforzo di questo calibro andrebbe sicuramente a migliorare il reparto offensivo.