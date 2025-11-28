Sassuolo, Grosso su Berardi: "Speriamo non sia grave ma potrebbe stare fuori settimane"
FirenzeViola.it
Dopo la sconfitta contro il Como e ad una settimana circa dalla partita contro la Fiorentina, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione neroverde: "Non mi piace parlare dell'arbitro - le parole riportate da TMW. Comunque poche volte sono riusciti a creare occasioni, poi hanno tanti palleggiatori e vogliono che tu vada a prenderli per dare libero sfogo agli esterni. Abbiamo creato occasioni, siamo stati dentro la partita. Abbiamo fatto cose positive, guardiamo avanti, ci arriviamo da neopromossi".
Come sta Berardi? "Ha avuto qualcosa che non gli permetterà di stare in campo per i prossimi giorni o settimane. Dispiace, è un giocatore importante, mi auguro non sia nulla di grave".
Pubblicità
News
Con Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logicodi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Caro Dzeko, hai sbagliato proprio tutto. Firenze vi aiuta sempre, voi che fate? Società silente, fa rima con assente
Copertina
Lorenzo Di BenedettoIl rinnovo di Dodo ha due obiettivi: blindarlo e ritrovare un giocatore che non c'è più. Per Mandragora manca solo l'annuncio del club. Ma una cosa sia chiara per tutti: in caso di retrocessione dovranno restare tutti a Firenze
Angelo GiorgettiLa penitenza dell’umiltà e i lanci lunghi per Kean: perché l'egoismo del più forte è una risorsa (se Vanoli la gestirà bene). Fagioli deve giocare. La Conference è un intralcio, la priorità è salvare la pelle
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com