Sassuolo, Grosso su Berardi: "Speriamo non sia grave ma potrebbe stare fuori settimane"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Como e ad una settimana circa dalla partita contro la Fiorentina, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione neroverde: "Non mi piace parlare dell'arbitro - le parole riportate da TMW. Comunque poche volte sono riusciti a creare occasioni, poi hanno tanti palleggiatori e vogliono che tu vada a prenderli per dare libero sfogo agli esterni. Abbiamo creato occasioni, siamo stati dentro la partita. Abbiamo fatto cose positive, guardiamo avanti, ci arriviamo da neopromossi".

Come sta Berardi? "Ha avuto qualcosa che non gli permetterà di stare in campo per i prossimi giorni o settimane. Dispiace, è un giocatore importante, mi auguro non sia nulla di grave".