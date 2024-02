SASSUOLO, Dionisi in bilico, Grosso no per 6 mesi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo è invischiato a sorpresa nella lotta per non retrocedere tanto da mettere in discussione anche l'allenatore Alessio Dionisi. Che sull'argomento in conferenza stampa ha detto: "So di essere in discussione quotidianamente come tutti perché questo lavoro e questo sport va veloce perché c'è il risultato settimanale, il resto l'ho appreso dai media. In questa settimana non ha parlato nessuno della società, oggi forse sono il primo a farlo perché c'è la conferenza pre-gara e mi dispiace che si parli di un allenatore prima di una partita".

E tra i sondaggi fatti c'è quello per Fabio Grosso, attualmente senza panchina, dopo la breve esperienza nel Lione. Tra l'altro il tecnico ha approfittato per curare l'occhio rimasto anche ferito negll'agguato al pullman durante il derby con il Marsiglia. Ma l'idea di Grosso - secondo quanto riporta Tuttomercatoweb - è non accettare, eventualmente, situazioni di 6 mesi.