SASSUOLO, A a rischio e big blindati: stop a Laurienté?

La classifica pericolante del Sassuolo potrebbe obbligare il club neroverde a rivedere i suoi piani di mercato per gennaio e in particolare potrebbe costringere la società a tenere in rosa i suoi pezzi pregiati. A darne conto è TMW che spiega come la classifica imponga delle riflessioni all'interno della società emiliana.

Capitolo big: Domenico Berardi, accostato per l'ennesima volta alla Juventus, e Armand Laurienté, sul quale da tempo si sommano sirene della Fiorentina, potrebbero restare. Con una classifica ancora non del tutto al sicuro, il Sassuolo non si priverà dei suoi calciatori più appetiti se non per offerte irrinunciabili o fuori da ogni logica.