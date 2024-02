SARRI, Voglio un trequartista diverso da Luis Alberto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato così il momento della propria squadra, tornata a vincere in campionato: "Momenti di pesantezza vengono fuori inevitabilmente, soprattutto quando lavori per 3-4 anni con lo stesso allenatore. Non bisognerebbe mai scordarsi che noi facciamo un gioco, e il gioco si fa divertendosi. Non parlo di diventare superficiale, penso che bisogna tornare ad avere il senso del divertimento in campo con tutte le responsabilità che ci dobbiamo assumere. Se si spegne il bambino anche l'adulto si spenge, rende meno e fa divertire meno chi lo segue. Siamo dei privilegiati, facciamo per lavoro qualcosa che avremmo fatto non gratis, anche pagando".

E su Luis Alberto ha aggiunto: "Luis Alberto è il nostro centrocampista più offensivo, lui viene più in basso a prendere la palla, gli piace molto giocare il pallone. Il trequartista che voglio io non lo può fare Luis, voglio un trequartista che attacca gli spazi. Quando una squadra perde una partita si parla sempre di cambio modulo, a me sembra una cazzata. La Lazio sta viaggiando a due punti di media, siamo in difficoltà perché abbiamo sbagliato completamente la prima parte della stagione. Errori pesanti che in campionato ancora stiamo pagando".