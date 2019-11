SARRI, Var? Preferisco arbitri che arbitrano

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - "Alla Var preferisco quando gli arbitri in campo arbitrano, ma è un'opinione strettamente personale". Così Sarri in merito alle rinnovate polemiche sull'uso sulla tecnologia. "Le regole sono queste ma non tutte condivisibili, compresa quella sui falli di mani - spiega -. Nonostante mi informi non ho capito niente. Ma dobbiamo adeguarci. Il Var non mi piace, era nato per ovviare a errori clamorosi: in Europa se ne fa un uso limitato rispetto all' Italia".